Стало известно о возобновлении движения поездов на Савёловском направлении

По данным МЖД, после аварийно-восстановительных работ поезда первого центрального диаметра и дальнего следования пока идут с увеличенными интервалами. Бригады продолжают устранять последствия ледяного дождя, накрывшего столичный железнодорожный узел, и возвращать движение к штатному графику.