Стало известно о возобновлении движения поездов на Савёловском направлении

Выяснилось, что на участке Лобня — Бескудниково Савёловского направления Московской железной дороги восстановлено движение по обоим путям. Об этом сообщили представители перевозчика.

По данным МЖД, после аварийно-восстановительных работ поезда первого центрального диаметра и дальнего следования пока идут с увеличенными интервалами. Бригады продолжают устранять последствия ледяного дождя, накрывшего столичный железнодорожный узел, и возвращать движение к штатному графику.

Ранее поезда на проблемном участке шли по одному пути в реверсивном режиме из-за ухудшения погодных условий. Интенсивные осадки в виде ледяного дождя вынудили железнодорожников перейти на усиленный режим работы.

