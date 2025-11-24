В Свердловской области за неделю на свет появился 571 малыш

В Свердловской области на минувшей неделе на свет появился 571 малыш, из них 295 мальчиков и 276 девочек, а также восемь пар близнецов. Об этом сообщили в региональном Минздраве.
— Для одной свердловчанки это стали восьмые по счету роды, а 184 новорожденных стали вторыми детьми у своих мам, — сообщили в ведомстве.
До 35 лет мамами стали 425 свердловчанок, после 35 — 138.
Напомним, что на прошлой неделе в Свердловской области родились 670 малышей. Из них 337 мальчиков и 333 девочки, а также семь пар близнецов. Четыре женщины стали мамами в шестой раз, а 122 младенца стали третьими у своих мам.