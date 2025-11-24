В Самарской области убрали 21 несанкционированную свалку

В Самарской области завершили ликвидацию 21 несанкционированной свалки в Тольятти и четырех районах области. На эти цели из регионального бюджета выделили субсидию в размере 90 млн рублей. Общий объем убранных отходов составил 124 тысячи кубометров.
«В этом году объявлено 394 предостережения правообладателям земельных участков и выдано 17 предписаний по ликвидации свалок», — сообщил врио руководителя управления Россельхознадзора Джамбула Исмагулов.
В 2026 году на ликвидацию еще 18 свалок планируют выделить дополнительно 39 млн рублей. Сейчас на контроле Россельхознадзора находятся 32 свалки на землях сельхозназначения общей площадью более 26 гектаров. Власти разрабатывают удобную систему вывоза строительного мусора и усиливают методическую помощь муниципалитетам.