В Самарской области убрали 21 несанкционированную свалку

В 2026 году на ликвидацию еще 18 свалок планируют выделить дополнительно 39 млн рублей. Сейчас на контроле Россельхознадзора находятся 32 свалки на землях сельхозназначения общей площадью более 26 гектаров. Власти разрабатывают удобную систему вывоза строительного мусора и усиливают методическую помощь муниципалитетам.