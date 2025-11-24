«У меня есть план»: Жена Брюсса Уиллиса рассказала о подготовке к смерти артиста

Эмма Хеминг, супруга Брюса Уиллиса, заявила о приготовлениях к смерти артиста, состояние здоровья которого постепенно ухудшается. Об этом она сообщила в интервью The WP Times.
По ее словам, с каждым днем Уиллис все больше теряет когнитивные способности. И хотя о смерти голливудской звезды говорить в семье не принято, Хеминг сочла важным заранее продумать все детали и принять меры для достойного ухода за артистом в последние дни его жизни.
С другой стороны, к утрате Хеминг готовит сейчас и их с Уиллисом дочерей, потому уже сейчас старается не скрывать информацию о состоянии их отца.
«У меня есть план, как позаботиться о моих дочерях, и он почти готов, так что им не придется принимать все решения и разбираться во всём самим. Я просто хочу немного облегчить им жизнь», — призналась Эмма.
Ранее Хеминг сообщила, что Брюс Уиллис, которому в этом году исполнилось 70 лет, живет в отдельном доме под круглосуточным наблюдением медиков. Отдельное жилье было необходимо, чтобы обеспечить ему комфорт и тишину на фоне прогрессирующей лобно-височной деменции.