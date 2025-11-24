В Неве нашли шлем гитлеровца, вероятно, участвовавшего в блокаде Ленинграда

«Штальхельм М40 Вермахта в состоянии сильной коррозии подняли в ходе обследования дна Кронверкского пролива. Коррозия была настолько сильной, что спустя мгновения после подъема находка буквально развалилась в руках. Ранее эта местность многократно осматривалось, поэтому нет сомнений, что шлем принесло сильное течение с мест боев Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении росгвардейцов.