В Неве нашли шлем гитлеровца, вероятно, участвовавшего в блокаде Ленинграда

Штальхельм М40 Вермахта подняли со дна Кронверкского пролива.

Источник: Аргументы и факты

Росгвардейцы обнаружили в акватории Невы возле Петропавловской крепости каску, вероятно, принадлежавшую немецкому военному, участвовавшему в блокаде Ленинграда. Об этом сообщил Северо-Западный округ ведомства.

«Штальхельм М40 Вермахта в состоянии сильной коррозии подняли в ходе обследования дна Кронверкского пролива. Коррозия была настолько сильной, что спустя мгновения после подъема находка буквально развалилась в руках. Ранее эта местность многократно осматривалось, поэтому нет сомнений, что шлем принесло сильное течение с мест боев Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении росгвардейцов.

Каска была обнаружена водолазами специального моторизованного Измайловского полка Северо-Западного округа Росгвардии, отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области бойцы Балтийского флота обезвредили боеприпасы времен Великой Отечественной войны.