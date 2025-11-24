В Неве нашли шлем гитлеровца, вероятно, участвовавшего в блокаде Ленинграда

Росгвардейцы обнаружили в акватории Невы возле Петропавловской крепости каску, вероятно, принадлежавшую немецкому военному, участвовавшему в блокаде Ленинграда. Об этом сообщил Северо-Западный округ ведомства.
«Штальхельм М40 Вермахта в состоянии сильной коррозии подняли в ходе обследования дна Кронверкского пролива. Коррозия была настолько сильной, что спустя мгновения после подъема находка буквально развалилась в руках. Ранее эта местность многократно осматривалось, поэтому нет сомнений, что шлем принесло сильное течение с мест боев Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении росгвардейцов.
Каска была обнаружена водолазами специального моторизованного Измайловского полка Северо-Западного округа Росгвардии, отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Ленинградской области бойцы Балтийского флота обезвредили боеприпасы времен Великой Отечественной войны.