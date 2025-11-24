Ричмонд
Банда учеников начальных классов напала на женщину с детьми в США

В южной части Чикаго на женщину с детьми напала группа учащихся младших классов, сообщает KGNS News. По данным канала, 33-летняя женщина с маленьким сыном и дочерью возвращалась домой, когда возле начальной школы на них напала группа школьников.

Жители района рассказали, что дети сначала обзывали женщину и ее детей, потом окружили их, повалили на землю и начали избивать. В результате мать и сын получили серьезные травмы и были госпитализированы. Местные жители отметили, что нападение совершила группа учащихся, которая ранее уже участвовала в подобных инцидентах.

Спустя день после происшествия у здания школы собрались демонстранты. Они публиковали в соцсетях сообщения с угрозами расправы над детьми, причастными к нападению.

Представитель совета полицейского округа Джозеф Уильямс заявил, что за поведение учеников должна нести ответственность администрация учебного заведения, и выразил надежду на усиление контроля над школьниками, передает издание.

