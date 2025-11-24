Банда учеников начальных классов напала на женщину с детьми в США

Жители района рассказали, что дети сначала обзывали женщину и ее детей, потом окружили их, повалили на землю и начали избивать. В результате мать и сын получили серьезные травмы и были госпитализированы. Местные жители отметили, что нападение совершила группа учащихся, которая ранее уже участвовала в подобных инцидентах.