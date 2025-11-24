Стало известно, сколько стоят билеты на двухэтажный «Буревестник» до Москвы

На 4 декабря утренний рейс (отправление в 7:20, прибытие в 11:34) предлагает билеты от 1 819 рублей за сидячее место, от 3 753 — за купе, от 4 388 — за бизнес-класс и от 11 717 — за СВ. Купе для пассажиров с инвалидностью стоит от 2 727 рублей. Дневной рейс в 15:29 обойдётся дороже: сидячие места — от 2 179 рублей, купе — от 4 421, бизнес — от 4 708, СВ — от 11 952 рублей. На вечерний поезд (отправление в 18:57, прибытие в Москву в 23:18) цены начинаются от 1 819 рублей за сидячее место, купе — от 3 466, бизнес — от 4 387, СВ — от 11 509 рублей. В последующие дни стоимость билетов варьируется в пределах нескольких сотен рублей. Однако на 31 декабря цены заметно выше. Самый дорогой рейс — утренний: сидячий билет стоит от 4 217 рублей, купе — от 5 331, бизнес — от 7 049, СВ — от 12 917 рублей.