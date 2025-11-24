СМИ: США и Украина согласовали большинство положений плана по урегулированию

На переговорах в Женеве делегациям США и Украины удалось согласовать большинство положений американского плана по урегулированию. По информации РБК-Украина значительную часть спорных вопросов удалось скорректировать.
Агентство отмечает, что окончательное согласование некоторых пунктов остается за президентами США и Украины. Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский продолжат обсуждение оставшихся деталей плана.
Журналисты уточнили, что переговоры проходят в конструктивной атмосфере, а согласованные положения затрагивают ключевые аспекты урегулирования. Ожидается, что дальнейшие консультации помогут завершить процесс согласования документа, передает РИА Новости.
Европа представила альтернативный план урегулирования украинского конфликта, согласно которому обмен территориями будет обсуждаться уже после перемирия. Об этом 23 ноября сообщили в Bloomberg. Среди прочих пунктов — гарантии безопасности Украины от США, которые будут схожи со статьей о коллективной обороне НАТО.