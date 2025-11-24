Эксперты выяснили, почему современная молодежь боится заводить детей

ВЦИОМ провел опрос по поводу домашнего насилия. Как прекрасно известно, этот позорный «штрих к портрету» нашего общества много лет тщательно декорировался, а в нашу ментальность настойчиво закладывалась парадигма «сор из избы не выносят». Очередной опрос подтвердил, что больших сдвигов в этом плане мы не достигли, однако радует одна выявленная тенденция: россияне становятся менее терпимыми к домашнему насилию — подробнее в материале «Вечерней Москвы».