Эксперты выяснили, почему современная молодежь боится заводить детей

Научный коллектив НИИ государственной политики и управления отраслевой экономикой ГУУ под руководством Олега Судоргина провел исследование и выявил значительные изменения в подходе молодого поколения к вопросам брака и деторождения. Результаты подчеркивают, что молодые россияне все больше ориентируются на личные предпочтения и эмоциональный комфорт, отходя от традиционных социальных норм и требований.
Ключевыми факторами, определяющими поведение молодежи, стали финансовые трудности, отсутствие собственной недвижимости и опасения относительно воспитания детей. Это привело к увеличению возраста вступления в брак и родов, снижению общего уровня рождаемости и повышению запросов к качеству жизни перед созданием семьи.
Исследование также отметило важность личной свободы и индивидуального подхода к жизненным решениям среди подростков и студентов столичных университетов. Несмотря на позитивное отношение большинства опрошенных к перспективе родительства, большинство предпочитают отложить рождение ребенка до достижения стабильного материального положения и профессиональной самореализации.
Разработанное командой специальное программное обеспечение позволяет оценивать эффективность государственных мер демографической поддержки населения. Итоговые рекомендации были направлены в Госдуму РФ с целью оптимизации существующих инициатив и разработки новых инструментов поддержки семейной политики.
Таким образом, молодое поколение формирует новую культурную модель семейных отношений, ставящую во главу угла свободу личного выбора и достижение финансовой стабильности, сообщает Life.ru.
ВЦИОМ провел опрос по поводу домашнего насилия. Как прекрасно известно, этот позорный «штрих к портрету» нашего общества много лет тщательно декорировался, а в нашу ментальность настойчиво закладывалась парадигма «сор из избы не выносят». Очередной опрос подтвердил, что больших сдвигов в этом плане мы не достигли, однако радует одна выявленная тенденция: россияне становятся менее терпимыми к домашнему насилию — подробнее в материале «Вечерней Москвы».