В Иркутской области 276 инвалидов получили компенсацию за ОСАГО

Выплата назначается автоматически, если данные владельца автомобиля есть в Федеральном реестре инвалидов. При отсутствии сведений нужно подать заявление через портал госуслуг, МФЦ или клиентскую службу Соцфонда. Решение принимается в течение 5 рабочих дней, после чего деньги перечисляются на счет заявителя.