Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутской области 276 инвалидов получили компенсацию за ОСАГО

На эти выплаты направили более 1,1 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

С начала 2025 года 276 жителей Иркутской области с инвалидностью воспользовались правом на компенсацию 50% стоимости полиса ОСАГО. Как сообщили КП-Иркутск в региональном Отделении Социального фонда России, на эти выплаты направили более 1,1 млн рублей.

Право на компенсацию имеют инвалиды всех групп, а также законные представители детей-инвалидов, если автомобиль необходим по медицинским показаниям.

— Мы компенсируем затраты только по одному действующему полису ОСАГО. В нем может быть указано не более трех водителей, включая самого застрахованного, — пояснил управляющий региональным Отделением Соцфонда Алексей Макаров.

Выплата назначается автоматически, если данные владельца автомобиля есть в Федеральном реестре инвалидов. При отсутствии сведений нужно подать заявление через портал госуслуг, МФЦ или клиентскую службу Соцфонда. Решение принимается в течение 5 рабочих дней, после чего деньги перечисляются на счет заявителя.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске можно бесплатно и анонимно провериться на ВИЧ.