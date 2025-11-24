В Иркутской области 276 инвалидов получили компенсацию за ОСАГО

С начала 2025 года 276 жителей Иркутской области с инвалидностью воспользовались правом на компенсацию 50% стоимости полиса ОСАГО. Как сообщили КП-Иркутск в региональном Отделении Социального фонда России, на эти выплаты направили более 1,1 млн рублей.
Право на компенсацию имеют инвалиды всех групп, а также законные представители детей-инвалидов, если автомобиль необходим по медицинским показаниям.
— Мы компенсируем затраты только по одному действующему полису ОСАГО. В нем может быть указано не более трех водителей, включая самого застрахованного, — пояснил управляющий региональным Отделением Соцфонда Алексей Макаров.
Выплата назначается автоматически, если данные владельца автомобиля есть в Федеральном реестре инвалидов. При отсутствии сведений нужно подать заявление через портал госуслуг, МФЦ или клиентскую службу Соцфонда. Решение принимается в течение 5 рабочих дней, после чего деньги перечисляются на счет заявителя.
