«Падаешь вниз»: Лобода пожаловалась на карьеру после отъезда из России

Заслуженная артистка Украины, певица Светлана Лобода после отъезда из России пожаловалась на спад в карьере.
— Это ощущение, когда ты с большой высоты падаешь вниз. Еще и осознанно. Не просто тебя выбросили, а ты взял сам себя за шкирку и переместил абсолютно в другое время, в другую среду. Как будто ты снова зарождаешься, как маленький артист, — рассказала исполнительница.
На данный момент она проживает в Латвии. По словам артистки, новый дом ее пока устраивает.
— Это прекрасное место для жизни, и я очень благодарна этой стране за то, что она так приняла нас, за то, что я чувствую себя в безопасности, за то, что когда я уезжаю на гастроли, мои дети находятся там, — передает слова артистки StarHit.
В июле текущего года в правоохранительных органах сообщили, что у Лободы, могут возникнуть проблемы при пересечении границы России. Там отметили, что существуют основания для отказа во въезде на территорию РФ.
При этом, по информации Mash, доходы украинской певицы упали в пять раз после отъезда из России. В ноябре прошлого года сообщалось, что из имущества в РФ у артистки остался только один Mercedes.