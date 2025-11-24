В Балтийском море начались учения стран НАТО с участием 20 кораблей

Учения стран НАТО под руководством финских ВМС начались в Балтийском море, сообщили представители Финляндии. Маневры Freezing Winds 25 пройдут с 24 ноября по 4 декабря на южном побережье страны, в Архипелаговом море и Финском заливе.
В них примут участие военно-морские силы Бельгии, Дании, Эстонии, Франции, Германии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши и США, а также 1-я постоянная противоминная группа НАТО. Всего задействовано около пяти тысяч военнослужащих и порядка 20 кораблей.
К учениям присоединится и авиация: истребители, вертолеты и самолеты морского наблюдения. Военные планируют отработать защиту морского сообщения и критической инфраструктуры, а также действия при высадке морского десанта.
Кроме того, участники тренируются в совместных операциях флота с береговыми силами, уточнили финские ВМС. Учения направлены на повышение скоординированности союзников и отработку стандартов взаимодействия в различных морских сценариях, передает РИА Новости.
Ранее стало известно, что на севере Финляндии в 100 километрах от границы с РФ начались военные учения с участием двух тысяч солдат и 500 единиц техники.