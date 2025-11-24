Умер немецкий актёр Удо Кир, снявшийся в фильмах о Франкенштейне и Дракуле

Немецкий актёр Удо Кир, снявшийся в фильмах о Франкенштейне и Дракуле, умер в возрасте 81 года, сообщила газета Variety.
Причины смерти артиста не уточняются.
Удо Кир родился в городе Кельне 14 октября 1944 года. В 18 лет он переехал в Лондон. Многие годы актёр совмещал работу в Европе и США. После он перебрался в Лос-Анджелес и Палм-Спрингс.
Кир получил известность по двум фильмам о Франкенштейне и графе Дракуле, снятым в 1970-х годах режиссёром Полом Моррисси. Он также работал с режиссёрами Райнером Вернером Фасбиндером и Ларсом фон Триером.
Также в числе его работ оказались роли в таких фильмах, как «Эйс Вентура: Розыск домашних животных», «Армагеддон» и «Блэйд». Всего на счету Кира более 200 проектов.