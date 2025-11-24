В Госдуме подготовили меры для борьбы со сделками по «схеме Долиной»

По мнению депутатов, подобная практика затрагивает не только пенсионеров, но и другие социально уязвимые группы, в том числе участников спецоперации и матерей-одиночек. В качестве примера они приводят мартовский инцидент с певицей Ларисой Долиной, которая через суд признала недействительной сделку по продаже своей квартиры, восстановив право собственности на объект. Специалисты отмечают, что подобные прецеденты создают риски для покупателей, особенно на рынке вторичного жилья.