В Госдуме подготовили меры для борьбы со сделками по «схеме Долиной»

Депутаты Госдумы Сергей Колунов и Илья Вольфсон подготовили предложения по снижению риска мошенничества при сделках с недвижимостью с участием пожилых людей. Документ с инициативами направили председателю Верховного суда РФ Игорю Краснову, передает агентство «РИА Новости».
Законодатели отмечают, что суды нередко удовлетворяют иски пенсионеров, которые после продажи квартиры обращаются в суд с целью признания сделки недействительной, утверждая об отсутствии намерения продавать недвижимость. В результате покупатели могут попросту лишиться как новой квартиры, так и уплаченных за нее средств.
По мнению депутатов, подобная практика затрагивает не только пенсионеров, но и другие социально уязвимые группы, в том числе участников спецоперации и матерей-одиночек. В качестве примера они приводят мартовский инцидент с певицей Ларисой Долиной, которая через суд признала недействительной сделку по продаже своей квартиры, восстановив право собственности на объект. Специалисты отмечают, что подобные прецеденты создают риски для покупателей, особенно на рынке вторичного жилья.
В марте 2025 года суд удовлетворил иск Ларисы Долиной к Полине Лурье, признав недействительной сделку по продаже принадлежащей ей квартиры. Певица утверждала, что стала жертвой мошенников и согласилась на продажу, будучи введенной в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на недвижимость и восстановил его за Долиной.
Парламентарии предлагают обязательное нотариальное удостоверение всех сделок с недвижимостью, а также обязательное страхование сделок через уполномоченные организации, если объект является единственным жильем продавца или покупателя. По их данным, суды уже признали недействительными более трех тысяч сделок с участием пенсионеров.
В обращении к Верховному суду РФ депутаты просят дать оценку сложившейся судебной практике и выразить позицию по вопросам защиты участников сделок. По мнению авторов инициативы, принятие предложенных мер позволит существенно сократить количество мошеннических действий и повысить безопасность граждан при купле-продаже недвижимости.
Как писал сайт KP.RU, за 2025 год число споров за недвижимость после сделки увеличилось на 15−20%. Конфликты возникают, когда продавец требует вернуть жилье из-за давления мошенников, однако не возвращает деньги, поскольку они уже перечислены другим. Теперь в Госдуму планируют внести законопроект для защиты покупателей жилья от риска остаться без квартиры.
Росреестр предлагает аннулировать право собственности на недвижимость, купленную по недействительной сделке, только после возврата покупателю денег. Руководитель Росреестра Алексей Бутовецкий в интервью «Комсомольской правде» заявил, что такой подход соответствует нормам Гражданского кодекса, требующим выполнения встречных обязательств.