Россиян предупредили о росте риска отравлений готовой пищей

Глава Роскачества Максим Протасов сообщил, что рынок готовой еды стремительно развивается, но одновременно представляет собой одну из самых рисковых областей с точки зрения сохранения качества продукции. По мнению специалиста, главной угрозой остается безопасность продуктов питания на всех этапах — от изготовления до доставки потребителю.
Эксперт подчеркнул необходимость внедрения принципов пищевой безопасности и строгого соблюдения стандартов, добровольно устанавливаемых ведомством. Как пояснил Протасов, сокращение числа блюд, приготовленных дома, ведет к значительному росту спроса на готовую еду, что увеличивает вероятность пищевого отравления.
Глава ведомства призвал усилить контроль над производителями готовых продуктов и заведениями общественного питания, призывая отрасли активно повышать уровень подготовки персонала в области санитарии и гигиены.
— Мы должны быть к нему готовы к росту пищевых отравлений. Мы должны соответствующим образом обучать принципам пищевой безопасности производителей, все эти общепиты. Сейчас фокус у нас в большей степени на индустрии готовой еды, — заключил глава Роскачества в беседе с Life.ru.
Незадолго до этого Роскачество обратилось к вопросам регулирования рынка готовой еды в России, предложив создание единого стандарта, регулирующего производство подобной продукции.