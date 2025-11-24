На дне Невы нашли каску гитлеровца

По оценке водолазов, поскольку ранее эта местность многократно осматривалось, нет сомнений в том, что немецкую каску принесло сильное течение с мест боёв в период Великой Отечественной войны. Предположительно, она принадлежала гитлеровцу, участвовавшему в блокаде Ленинграда.