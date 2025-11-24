На дне Невы нашли каску гитлеровца

С. -ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя — РИА Новости. Водолазы Росгвардии, которые регулярно обследуют акваторию в Санкт-Петербурге, обнаружили на дне Невы у Петропавловской крепости в историческом центре города каску гитлеровца времен Великой Отечественной войны, которую, предположительно, принесло течением, сообщила пресс-служба окружного главка Росгвардии.
«Штальхельм М40 Вермахта в состоянии сильной коррозии был поднят в ходе обследования дна Кронверкского пролива», — говорится в Telegram-канале главного управления Росгвардии по Северо-Западному округу.
По оценке водолазов, поскольку ранее эта местность многократно осматривалось, нет сомнений в том, что немецкую каску принесло сильное течение с мест боёв в период Великой Отечественной войны. Предположительно, она принадлежала гитлеровцу, участвовавшему в блокаде Ленинграда.
«Коррозия была настолько сильной, что спустя мгновения после подъема находка буквально развалилась в руках», — добавили в Росгвардии.