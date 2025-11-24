США пригрозили Украине прекращением любой помощи за отказ от мирного плана

США пригрозили Украине полным прекращением любой помощи, если украинская сторона не согласится на предложенную сделку по завершению конфликта с Россией. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, знакомого с ситуацией.
Источник отмечает, что это может включать в себя прекращение поставок ракет противовоздушной обороны, а также остановку обмена разведданными.
Ранее в Швейцарии прошли переговоры по мирному плану США по Украине. Встреча между американской, украинской и европейской делегациями завершилась вечером 23 ноября.
Госсекретарь США Марко Рубио по итогам саммита заявил, что сторонам удалось достигнуть прогресса. Работа над планом урегулирования конфликта будет продолжена.
Ранее KP.RU писал, что по словам Рубио, Россия имеет право голоса в разработке плана по урегулированию. Мирный план США будет дорабатываться с учетом предложений сторон украинского конфликта. Изменения могут быть внесены уже в ближайшие дни.