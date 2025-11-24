Ход работ на строящейся школе в «Серебряном берегу» проинспектировал Виталий Хоценко

Губернатор Омской области Виталий Хоценко и мэр Омска Сергей Шелест посетили строительную площадку школы в микрорайоне «Серебряный берег», где оценили текущий ход работ. Несмотря на то что объект физически готов более чем на 80%, его ввод в эксплуатацию отложен до февраля 2026 года.