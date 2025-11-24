Ход работ на строящейся школе в «Серебряном берегу» проинспектировал Виталий Хоценко

Губернатор Омской области Виталий Хоценко и мэр Омска Сергей Шелест посетили строительную площадку школы в микрорайоне «Серебряный берег», где оценили текущий ход работ. Несмотря на то что объект физически готов более чем на 80%, его ввод в эксплуатацию отложен до февраля 2026 года.
Причиной ранее называлась неудачная госэкспертиза: проектная документация, разработанная ООО «Сибирская проектная компания», получила отрицательное заключение от АО «Государственная экспертиза Омской области». Без положительного вердикта школа не может быть передана в ведение образовательного учреждения, даже если строительство завершено.
Фото: t.me/HocenkoVP.
Генеральный подрядчик — ООО «Русстрой» — ранее обещал сдать объект летом 2025 года, однако неоднократно срывал сроки.
Четырехэтажное здание площадью 26 тысяч квадратных метров рассчитано на 1 100 учеников и включает современные классы, специализированные кабинеты, библиотеку, актовый и два спортивных зала, столовую, зоны отдыха, помещения для хореографии и тренажерный зал. Параллельно с завершением строительства ведется закупка оборудования.