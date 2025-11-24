Сочи борется за звание Культурной столицы России

Город-курорт Сочи, уже зарекомендовавший себя как летняя и спортивная столица России, претендует на еще один почетный титул — Культурной столицы страны. Курорт успешно преодолел первый этап конкурса «Культурная столица России-2027» и вошел в число восьми финалистов, продолжая собирать голоса в свою поддержку.
За Сочи уже отдали свои голоса почти 100 тысяч человек. Курорт поддерживают не только жители, но и именитые деятели искусства, заслуженные и народные артисты.
Ежегодно на курорте проводятся десятки масштабных фестивалей различных направлений — музыкальные, гастрономические, спортивные и культурные. Многие из них, как, например, Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета, получили широкую известность по всей стране и привлекают тысячи туристов, которые специально приезжают в Сочи ради этих событий.
В финале конкурса Сочи соревнуется с такими городами, как Вологда, Новосибирск, Ульяновск, Челябинск, Ставрополь, Калуга и Рязань.
Голосование за Культурную столицу 2027 года продолжается на портале «Госуслуги» до 5 декабря. Каждый желающий может внести свой вклад в победу курорта. Имя города-победителя объявят 14 декабря в Национальном центре «Россия» в Москве.