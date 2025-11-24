Сочи борется за звание Культурной столицы России

Город-курорт Сочи, уже зарекомендовавший себя как летняя и спортивная столица России, претендует на еще один почетный титул — Культурной столицы страны. Курорт успешно преодолел первый этап конкурса «Культурная столица России-2027» и вошел в число восьми финалистов, продолжая собирать голоса в свою поддержку.