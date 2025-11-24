Ричмонд
В Самарской области усложнили систему получения ОМС иностранцам

В Самарской области воспользоваться бесплатной медпомощью смогут работающие иностранцы.

Источник: Комсомольская правда

На пленарном заседании Государственной Думы обсудили закон в системе обязательного медицинского страхования. Теперь иностранные граждане не смогут пользоваться ОМС, не отработав пять лет в России.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в своих социальных сетях отметил, что принятый закон будут тиражировать и в регионах. Таким образом, в Самарской области иностранным гражданам предстоит отработать минимум пять лет, чтобы воспользоваться бесплатной медицинской помощью. Исключения — экстренные случаи.

Эксперты полагают, что для получения социальных гарантий иностранцы должны доказать свои права и намерения, устроившись на работу.

