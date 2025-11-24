Минобороны раскрыло, какие беспилотники есть на вооружении армии Беларуси

В Министерстве обороны раскрыли, какие беспилотники есть на вооружении белорусской армии. Об этом начальник управления ракетных войск и артиллерии Генштаба Вооруженных Сил Беларуси генерал-майор Руслан Чехов рассказал в эфире «ВоенТВ».
Представитель Минобороны подчеркнул, что Беларусь внимательно наблюдает за всеми текущими вооруженными конфликтами в мире и, основываясь на эту практику, корректирует подготовку личного состава Вооруженных сил.
Чехов подчеркнул, что белорусские военные учатся действовать автономно и быстро, использовать все возможные средства разведки, в первую очередь — беспилотную авиацию.
Генерал-майор отметил, что на данный момент все части белорусских артиллеристов и ракетчиков имеют на вооружении беспилотники самолетного типа: белорусские «Беркут-3» и российские Supercam S350, Supercam S150, «Орлан-10» и «Орлан-30».
— Это беспилотники, которые действительно хорошо себя зарекомендовали. Российские — во время специальной военной операции. Наш белорусский — здесь на нашей территории, — прокомментировал представитель оборонного ведомства.
Также Чехов добавил, что во всех частях есть также мультироторные БПЛА. Используются модели китайского производства, в том числе оснащенные тепловизорами.
