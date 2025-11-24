Ричмонд
В город Свободный Амурской области поступили 18 автобусов

Просторный салон может принять до 62 пассажиров.

Шесть больших автобусов марки «КАвЗ» и 12 единиц среднего класса марки «ПАЗ» поступили в город Свободный Амурской области в ноябре по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

Особенностью новых автобусов большого класса является повышенная вместимость — просторный салон может принять до 62 пассажиров. Полученный транспорт выйдет на наиболее востребованные городские маршруты в начале 2026 года после оформления документов и постановки на учет. В следующем году автобусный парк Свободного пополнится еще девятью автобусами на экологически чистом газомоторном топливе. За два года автопарк общественного транспорта в городе будет полностью обновлен и переведен на газ.

«В современной истории города такой транспорт закуплен впервые. Новые комфортабельные машины работают на газе и оснащены восемью камерами наблюдения за салоном и дорожной обстановкой, автоинформаторами, кнопками вызова водителя и зарядкой для мобильных телефонов. Считаю, что выход на линию этих автобусов повысит качество пассажирских перевозок на загруженных направлениях», — подчеркнул глава города Свободного Владимир Константинов.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.