В город Свободный Амурской области поступили 18 автобусов

Особенностью новых автобусов большого класса является повышенная вместимость — просторный салон может принять до 62 пассажиров. Полученный транспорт выйдет на наиболее востребованные городские маршруты в начале 2026 года после оформления документов и постановки на учет. В следующем году автобусный парк Свободного пополнится еще девятью автобусами на экологически чистом газомоторном топливе. За два года автопарк общественного транспорта в городе будет полностью обновлен и переведен на газ.