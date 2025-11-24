В Неве у Петропавловской крепости обнаружили каску немецкого солдата

Водолазы специального моторизованного Измайловского полка Северо-Западного округа Росгвардии обнаружили в акватории Невы у Петропавловской крепости немецкую каску. По данным пресс-службы ведомства, участок дна Кронверкского пролива обследовали уже несколько раз, поэтому шлем, скорее всего, принесло с мест боев Великой Отечественной войны сильным течением.
В Росгвардии сообщили, что найденный штальхельм М40 Вермахта находился в сильной коррозии и, по всей видимости, принадлежал солдату, участвовавшему в блокаде Ленинграда. После подъема каска практически развалилась в руках водолазов, передает «КП-Санкт-Петербург».
Росгвардейцы постоянно осматривают подводные объекты, гидротехнические сооружения, морские суда, а также дно Невы в целях безопасности. Такие работы нередко приводят к обнаружению предметов и боеприпасов времен Великой Отечественной войны.
Напомним, в этом году турист в Краснодарском крае нашел советскую гранату РГД-33 времен Великой Отечественной войны около Гойтхского перевала. Он сообщил о находке в Росгвардию. На место прибыли специалисты разминирования и с соблюдением мер безопасности уничтожили созданную М. Г. Дьяконовым гранату.