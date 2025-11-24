С 24 ноября в Ростовской области изменится расписание некоторых электричек

24 ноября, а также 26, 28 и 30 ноября 2025 года некоторые электрички в Ростовской области будут курсировать по скорректированному расписанию. Об этом сообщает АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания».
Изменения коснутся пригородных поездов:
№ 6518 Кутейниково — Лихая (в составе поезда № 6518/6516 Кутейниково — Лихая — Ростов). Со станции Кутейниково пассажиров собираются отправлять на 15 минут позже обычного, в 3:42. Примерно на такое же время отодвинется график в городе Миллерово (4:54 (+15 минут) — 5:01 (+21 минута). Прибытие на конечную станцию будет происходить с задержкой на 21 минуту, в 6.30.
№ 6516 Лихая — Ростов (в составе поезда № 6518/6516 Кутейниково-Лихая-Ростов). В этом случае уехать со станции Лихой получится на 20 минут позже привычного времени, в 6:31. Прибытие на Главный ж/д вокзал донской столицы планируют с задержкой на 20 минут, в 9:21.
№ 6170 Усть-Донецкая — Ростов. Отправление из Усть-Донецкой (в 5:55) и прибытие в Ростов (в 10:30) перенесли на 12 минут.
№ 6356 Шептуховка — Лихая (в составе поезда № 6356/6160 Шептуховка — Лихая — Ростов). Этот поезд будет отправляться и прибывать по графику, но отправление из города Миллерово и прибытие на станцию Глубокая планируют на две минуты позже.
Поезда будут следовать со всеми остановками по своим обычным маршрутам.
