С 24 ноября в Ростовской области изменится расписание некоторых электричек

№ 6518 Кутейниково — Лихая (в составе поезда № 6518/6516 Кутейниково — Лихая — Ростов). Со станции Кутейниково пассажиров собираются отправлять на 15 минут позже обычного, в 3:42. Примерно на такое же время отодвинется график в городе Миллерово (4:54 (+15 минут) — 5:01 (+21 минута). Прибытие на конечную станцию будет происходить с задержкой на 21 минуту, в 6.30.