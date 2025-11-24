Спектакли, концерты, кинопоказы: как отметить День матери в Петербурге

В Культурно-досуговом комплексе «Красносельский» на Петергофском шоссе, 3к2, 27 ноября в 16:00 покажут комедийную мелодраму режиссера Аллы Суриковой «Будьте моим мужем» из цикла «Кинолетопись истории и культуры». Показ картины проведут при участии киноконцерна «Мосфильм». Библиотека национальных культур на Гороховой улице в тот же день в 18:30—20:00 организует арт-занятие «Мифологический образ “Богиня-Мать”, которое посвятят одной из ключевых мифологических универсалий — древнейшему архетипу. К образу Богини-Матери обращаются в поисках психологической опоры в современном мире. С помощью коллажной техники в формате мастерской гости исследуют, как сейчас представляется архетип, как визуально выражается и что привносит в жизнь. Записаться можно в комментариях под постом.