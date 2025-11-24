В школе забайкальского села Нерчинский Завод прошел день правовой помощи

Профилактическое мероприятие «Все в твоих руках», приуроченное ко Всероссийскому Дню правовой помощи детям, состоялось в школе села Нерчинский Завод Забайкальского края в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в администрации Нерчинско-Заводского муниципального округа.
Главная цель мероприятия — углубить знания подростков об ответственности за правонарушения, ознакомить их с различными видами нарушений и сформировать чувство ответственности за свои поступки. Ведущей встречи стала консультант и секретарь Нерчинско-Заводской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Ирина Орлова.
Для подростков работали несколько площадок. Интеллектуально-правовую игру «Твои права и обязанности» организовала Нерчинско-Заводская детская библиотека. На площадке «Первая медицинская помощь» занятия проводили медицинские работники Нерчинско-Заводской центральной районной больницы. Местное отделение Движения первых провело мероприятие «Вызов Первых».
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.