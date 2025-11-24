Матчи РПЛ и Кубка РФ посвятят памяти экс-футболиста сборной СССР Симоняна

Ближайшие матчи Фонбет — Кубка России по футболу и Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) будут посвящены памяти экс-футболиста сборной СССР, олимпийского чемпиона 1956 года и лучшего бомбардира московского ФК «Спартак» Никиты Симоняна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент мероприятий Российского футбольного союза (РФС).