Матчи РПЛ и Кубка РФ посвятят памяти экс-футболиста сборной СССР Симоняна

Ближайшие матчи Фонбет — Кубка России по футболу и Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) будут посвящены памяти экс-футболиста сборной СССР, олимпийского чемпиона 1956 года и лучшего бомбардира московского ФК «Спартак» Никиты Симоняна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент мероприятий Российского футбольного союза (РФС).
Легенда советского футбола скончался 23 ноября на 100-м году жизни.
«Все ближайшие матчи кубка, РПЛ и Футбольной национальной лиги будут посвящены памяти Никиты Симоняна. Игры начнутся с минуты молчания», — сказано в сообщении РФС.
Ранее президент РПЛ Александр Алаев назвал уход из жизни Никиты Симоняна огромной потерей для отечественного футбола. Он подчеркнул, что вклад Симоняна трудно выразить кратко.