Россиянам объяснили, как не нарваться на поддельный алкоголь перед Новым годом

Многие россияне стали заранее закупаться к новогодним праздникам, в частности алкоголем. Однако всегда есть риск ошибиться в выборе горячительных напитков, купив некачественный товар. Глава Роскачества Максим Протасов объяснил, как выбрать хороший алкоголь.

По его словам, доля контрафактного и паленого спиртного в РФ существенно снижается благодаря системе контроля. Он уточнил, что при покупке крепких напитков лучше ориентироваться на бренды, заслужившие доверие.

— И да, исследования Роскачества алкогольных сегментов довольно четко показывают те бренды и тех производителей, продукции которых можно доверять, поэтому смотрите наши исследования. Если что, спрашивайте нас, мы порекомендуем, даже в новогоднюю ночь, — подчеркнул Протасов в беседе с Life.ru.

Врач-токсиколог Михаил Кутушов рассказал, чем опасен паленый алкоголь, как отличить подделку, и что делать при первых симптомах отравления.

Алкогольное отравление — ситуация, с которой сталкиваются многие. Важно знать, как правильно действовать в первые минуты, чтобы избежать серьезных последствий. Ранее фельдшер скорой медицинской помощи Ольга Карасева рассказала, что в легких и умеренных случаях можно справиться самостоятельно.

Минздрав предупреждает: употребление алкоголя вредит вашему здоровью.