В Перми лекцию о звездах совместили с живым музыкальным концертом

«Космическое музыкальное путешествие (12+) — это погружение в мир историй о звездах и астрономии под прекрасную музыку из классики и авторские произведения. Представьте звучание тарелок Rav Vast и Rav Moon, волшебные мелодии тибетских чаш, завораживающая фортепианная музыка, таинственные звуки варгана и окарины… Все это с увлекательными рассказами об астрономии, звездном небе и тайнах Вселенной», — говорится в анонсе мероприятия.