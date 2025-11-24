Ричмонд
В Перми лекцию о звездах совместили с живым музыкальным концертом

Лекцию о звездах и астрономии в Перми можно послушать под живую музыку тибетских чаш, фортепиано, перкуссионных барабанов и варгана. Такое погружение в мир космоса предлагает Центр городской культуры вместе с астрономом Сергеем Полищуком и композитором Викторией Боронниковой.

Тайны космоса раскроются под живую музыку.

«Космическое музыкальное путешествие (12+) — это погружение в мир историй о звездах и астрономии под прекрасную музыку из классики и авторские произведения. Представьте звучание тарелок Rav Vast и Rav Moon, волшебные мелодии тибетских чаш, завораживающая фортепианная музыка, таинственные звуки варгана и окарины… Все это с увлекательными рассказами об астрономии, звездном небе и тайнах Вселенной», — говорится в анонсе мероприятия.

За научную часть будет отвечать руководитель астрономического клуба «Телескоп» Сергей Полищук. Ранее журналист URA.RU вместе с астрономом охотился за кометой Lemmon. Музыкальная часть вечера за Викторией Боронниковой — композитором и певицей, чья музыка звучали на воздушном шаре, яхте и в Кунгурской ледяной пещере.