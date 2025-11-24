Волгоградцам напомнили, как и куда до 1 декабря можно перевести пенсии

Для перевода нужно подать заявление онлайн через госуслуги или лично в клиентской службе, имея при себе паспорт и СНИЛС. Если заявление подано до 1 декабря 2025 года, перевод средств завершится до 31 марта 2026 года. Отменить поданное заявление можно до 31 декабря 2025 года. В некоторых случаях перевод происходит без участия гражданина — например, при отзыве лицензии у фонда или его реорганизации.