Волгоградцам напомнили, как и куда до 1 декабря можно перевести пенсии

Жители Волгоградской области могут до 1 декабря перевести свои пенсионные накопления в другой негосударственный пенсионный фонд. Такая возможность предоставляется раз в год, но сохранить инвестиционный доход удастся только при переходе раз в 5 лет.
В СФР прокомментировали: если сменить фонд раньше, доход, начисленный с момента последней фиксации, будет утерян.
Накопления есть у волгоградцев, родившихся в 1967 году и позже, — они формировались за счет страховых взносов работодателей с 2002 по 2014 год, а также у участников программы софинансирования пенсий и тех, кто направил материнский капитал на накопительную пенсию.
Узнать, в каком фонде находятся накопления, и проверить их сумму можно через портал госуслуг, в клиентской службе регионального отделения СФР, в МФЦ или в самом НПФ.
Для перевода нужно подать заявление онлайн через госуслуги или лично в клиентской службе, имея при себе паспорт и СНИЛС. Если заявление подано до 1 декабря 2025 года, перевод средств завершится до 31 марта 2026 года. Отменить поданное заявление можно до 31 декабря 2025 года. В некоторых случаях перевод происходит без участия гражданина — например, при отзыве лицензии у фонда или его реорганизации.
При реорганизации у владельца накоплений есть 30 дней, чтобы перевести средства в выбранный фонд и не потерять инвестиционный доход.
