Месси набрал 1300 очков быстрее Роналду

Ранее сообщалось, что Лионель Месси стал первым футболистом, отдавшим 400 голевых передач. Юбилейный ассист он сделал в матче плей-офф MLS против «Нэшвилла», где «Интер Майами» выиграл 4:0. В той игре Месси оформил дубль и ещё одну результативную передач.