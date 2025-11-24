Месси набрал 1300 очков быстрее Роналду

Лионель Месси стал автором 1300 результативных действий в карьере и сделал это быстрее Криштиану Роналду.
Аргентинец вышел на показатель благодаря голу и трём голевым передачам в матче плей-офф MLS против «Цинциннати». Всего на счету Месси теперь 896 голов и 404 ассиста.
Роналду, выступающий за «Аль-Наср», имеет 1213 очков по системе «гол + пас» после 1298 матчей. Месси добился своего результата за 1135 игр — более чем на 150 встреч быстрее.
Большую часть очков аргентинец набрал в «Барселоне» — 941. За сборную Аргентины он оформил 176 результативных действий, за «Интер Майами» — 117, за «ПСЖ» — 66.
Ранее сообщалось, что Лионель Месси стал первым футболистом, отдавшим 400 голевых передач. Юбилейный ассист он сделал в матче плей-офф MLS против «Нэшвилла», где «Интер Майами» выиграл 4:0. В той игре Месси оформил дубль и ещё одну результативную передач.