Челябинская тхэквондистка Близнякова завоевала золото на чемпионате Европы. Фото

Чемпионат Европы по тхэквондо проходил 22−23 ноября в Швейцарии (архивное фото).
Воспитанница спортшколы олимпийского резерва «Буревестник», тхэквондистка Маргарита Близнякова из Челябинска стала чемпионкой Европы в весовой категории до 57 килограммов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии областного центра.
«В швейцарском городе Эгле прошел чемпионат Европы по тхэквондо в олимпийских весовых категориях. В финале Близнякова оказалась сильнее спортсменки из Беларуси», — отметили в мэрии.
Челябинка одержала победу в четырех поединках подряд. Ее наставником является заслуженный тренер РФ Дмитрий Тарасов.
Первое место заняла челябинка Маргарита Близнякова.