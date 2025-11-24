Ричмонд
Челябинская тхэквондистка Близнякова завоевала золото на чемпионате Европы. Фото

Воспитанница спортшколы олимпийского резерва «Буревестник», тхэквондистка Маргарита Близнякова из Челябинска стала чемпионкой Европы в весовой категории до 57 килограммов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии областного центра.

Чемпионат Европы по тхэквондо проходил 22−23 ноября в Швейцарии (архивное фото).

«В швейцарском городе Эгле прошел чемпионат Европы по тхэквондо в олимпийских весовых категориях. В финале Близнякова оказалась сильнее спортсменки из Беларуси», — отметили в мэрии.

Челябинка одержала победу в четырех поединках подряд. Ее наставником является заслуженный тренер РФ Дмитрий Тарасов.

Первое место заняла челябинка Маргарита Близнякова.

