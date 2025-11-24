Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученые нашли на дне озера в Канаде полностью уцелевший 200-летний корабль

Археологи обнаружили корабль на глубине более 100 метров в одном из Великих озер.

Археологи обнаружили на территории Канады на дне озера Онтарио, входящего в Великие озера Северной Америки, полностью уцелевший 200-летний корабль, материал из The Sun перевел aif.ru.

«Считается, что судно было построено в 1800-х годах. Археологи пришли к такому выводу из-за старой канатной оснастки лодки. Они также заметили, что на кормовой палубе нет шверта и штурвала», — говорится в материале.

Ведущий дайвер Хейсон Чак сказал, что команде потребовалось «несколько минут, чтобы прийти в себя после этого загадочного и уникального открытия». По его словам, обе мачты корабля уцелели, хотя это довольно редкое явление.

«Во всех остальных местах, где я нырял, они либо отвалились, потому что на них наткнулись лодки, либо их повредили якоря или ныряльщики», — добавил он.

Чак подчеркнул, что корабль, скорее всего, затонул во время шторма.

Ранее археологи нашли средневековое позолоченное копье князя в озере в Польше.