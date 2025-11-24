Ученые нашли на дне озера в Канаде полностью уцелевший 200-летний корабль

Археологи обнаружили на территории Канады на дне озера Онтарио, входящего в Великие озера Северной Америки, полностью уцелевший 200-летний корабль, материал из The Sun перевел aif.ru.
«Считается, что судно было построено в 1800-х годах. Археологи пришли к такому выводу из-за старой канатной оснастки лодки. Они также заметили, что на кормовой палубе нет шверта и штурвала», — говорится в материале.
Ведущий дайвер Хейсон Чак сказал, что команде потребовалось «несколько минут, чтобы прийти в себя после этого загадочного и уникального открытия». По его словам, обе мачты корабля уцелели, хотя это довольно редкое явление.
«Во всех остальных местах, где я нырял, они либо отвалились, потому что на них наткнулись лодки, либо их повредили якоря или ныряльщики», — добавил он.
Чак подчеркнул, что корабль, скорее всего, затонул во время шторма.
Ранее археологи нашли средневековое позолоченное копье князя в озере в Польше.