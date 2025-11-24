Диверсанты попались при закладке бомбы на ж/д путях на Алтае и были ликвидированы в перестрелке

Согласно официальному заявлению, двое местных жителей планировали совершить теракт по заданию украинских спецслужб и запрещённой в России террористической организации. 22 ноября 2025 года на перегоне между станциями Алтайская и Бийск злоумышленники пытались установить специальное сбрасывающее устройство на железнодорожных путях.