Выяснилось, что матчи Кубка России и РПЛ посвятят памяти Никиты Симоняна

Симонян выступал за «Крылья Советов» и московский «Спартак», в составе которого четыре раза выигрывал чемпионат СССР и дважды — Кубок страны. Он остаётся лучшим бомбардиром красно-белых, на его счету 160 мячей. В 1956 году форвард стал олимпийским чемпионом, а в 1958-м забил первый гол сборной СССР в финальной части мирового первенства.