Выяснилось, что матчи Кубка России и РПЛ посвятят памяти Никиты Симоняна

Стало известно, что ближайшие матчи Кубка России, Российской премьер-лиги и Футбольной национальной лиги пройдут в память об олимпийском чемпионе Никите Симоняне, умершем 23 ноября на сотом году жизни.
По данным Российского футбольного союза, все игры начнутся с минуты молчания. Решение принято как знак уважения к одной из ключевых фигур отечественного футбола.
Симонян выступал за «Крылья Советов» и московский «Спартак», в составе которого четыре раза выигрывал чемпионат СССР и дважды — Кубок страны. Он остаётся лучшим бомбардиром красно-белых, на его счету 160 мячей. В 1956 году форвард стал олимпийским чемпионом, а в 1958-м забил первый гол сборной СССР в финальной части мирового первенства.
После завершения игровой карьеры Симонян стал тренером. Под его руководством «Спартак» и ереванский «Арарат» выигрывали чемпионат и Кубок СССР. На протяжении многих лет он занимал руководящие должности в Российском футбольном союзе и несколько раз исполнял обязанности его президента.
