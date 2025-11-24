Врач объяснил, почему урчание в животе не всегда говорит о голоде

Гастроэнтеролог Али Альмасри развеял миф о том, что голод вызывает урчание в желудке. По его словам, шумы в кишечнике возникают вследствие нормального процесса пищеварения и перемещения пищи по ЖКТ.
Врач уточнил, что интенсивность звуков зависит от количества газов и жидкости в кишечнике. Избыточное образование газов может происходить из-за некоторых продуктов питания, богатых ферментированными углеводами (FODMAP). Среди них — бобы, пшеница, молочные продукты, фрукты вроде яблок и груш.
Однако гастроэнтеролог подчеркнул, что сильные боли, тошнота, кровь в стуле или необъяснимая потеря веса являются поводом обратиться к специалисту.
Чтобы минимизировать неприятные ощущения, Альмасри рекомендует питаться регулярно, избегать быстрых перекусов и внимательно следить за реакцией организма на отдельные продукты. Полезны умеренные физические нагрузки и управление уровнем стресса.
— Урчание — естественное сопровождение работы кишечника. Чаще всего оно усиливается из-за привычек питания, избытка FODMAP-продуктов или стресса. Если звуки не сочетаются с болью и другими тревожными симптомами, достаточно скорректировать образ жизни. При наличии «красных флагов» обратитесь к врачу: современные методы позволяют быстро найти причину и подобрать лечение, — подытожил специалист в беседе с Life.ru.
