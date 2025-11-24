Врач объяснил, почему урчание в животе не всегда говорит о голоде

— Урчание — естественное сопровождение работы кишечника. Чаще всего оно усиливается из-за привычек питания, избытка FODMAP-продуктов или стресса. Если звуки не сочетаются с болью и другими тревожными симптомами, достаточно скорректировать образ жизни. При наличии «красных флагов» обратитесь к врачу: современные методы позволяют быстро найти причину и подобрать лечение, — подытожил специалист в беседе с Life.ru.