В Прикамье продают здание скандально известного пансионата

Учреждение управляется новосибирским ООО «Долголетие», оно оказалось в центре скандала в конце октября 2024 года. СМИ сообщили о смерти двух пациентов пансионата. По мнению родственников, трагедия была вызвана плохими условиями и ненадлежащим уходом за пожилыми людьми. После того как публикацию прочитали в СКР, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Была задержана управляющая пермского пансионата Татьяна Цыцева.