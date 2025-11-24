Ричмонд
Пермские синоптики рассказали, как закончится аномально теплая неделя

«В понедельник, 24 ноября, температура воздуха в течение дня составит от −6 °С до −1 °С, в Перми — от −3 °С до −1 °С. Ожидается облачная погода с небольшим ветром. Во вторник, 25 ноября, на севере региона ночью и утром пройдет ледяной дождь. Днем температура по краю повысится до +3…+6 °С, на севере и востоке — до 0…+2 °С. Гололедица, образовавшаяся в воскресенье, исчезнет», — сообщает ГИС-центр ПГНИУ в telegram-канале.

В среду, 26 ноября, среднесуточная температура по краю составит от −4 °С до 0 , в Перми — от −2 °С до 0 . Снег будет идти только на востоке края, в остальных районах осадков не предвидится.

В четверг, 27 ноября, в ночное время на большей части края температура опустится до −7…-2 °С, в Перми — до −5…-3 °С. Днем осадков почти не будет, на юге возможен мокрый снег. Температура воздуха составит от −5 °С до 0  по краю, в Перми — от −3 °С до −1 °С.

В пятницу, 28 ноября, в Прикамье прогнозируются значительные осадки и повышение температуры. Ожидается интенсивный мокрый снег, на юге края — с дождем. Температура будет варьироваться от −2 °С на севере до +2 °С на юге, в Перми — около 0 . В выходные, 29 и 30 ноября, температура воздуха ожидается в диапазоне от −3 °С до 0 .