Пермские синоптики рассказали, как закончится аномально теплая неделя

«В понедельник, 24 ноября, температура воздуха в течение дня составит от −6 °С до −1 °С, в Перми — от −3 °С до −1 °С. Ожидается облачная погода с небольшим ветром. Во вторник, 25 ноября, на севере региона ночью и утром пройдет ледяной дождь. Днем температура по краю повысится до +3…+6 °С, на севере и востоке — до 0…+2 °С. Гололедица, образовавшаяся в воскресенье, исчезнет», — сообщает ГИС-центр ПГНИУ в telegram-канале.