Пожар вспыхнул на борту самолета, летевшего из Гонконга в Сингапур

Все произошло еще в субботу, 22 ноября. Тогда на рейсе Гонконг — Сингапур у одного из пассажиров вспыхнул аккумулятор. Это привело к возникновению небольшого пожара. Однако сотрудники авиакомпании отреагировали оперативно. Они использовали огнетушитель и успокоили пассажиров.