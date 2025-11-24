Пожар вспыхнул на борту самолета, летевшего из Гонконга в Сингапур

На борту самолета авиакомпании Scoot, следовавшего из Гонконга в Сингапур, вспыхнул пожар. Однако воздушное судно удалось оперативно посадить, никто не пострадал. Об этом сообщает портал The Straits Times.
Все произошло еще в субботу, 22 ноября. Тогда на рейсе Гонконг — Сингапур у одного из пассажиров вспыхнул аккумулятор. Это привело к возникновению небольшого пожара. Однако сотрудники авиакомпании отреагировали оперативно. Они использовали огнетушитель и успокоили пассажиров.
Вскоре судно посадили. На земле уже ждали пожарные, которые проверили подгоревший аккумулятор. Они же подчеркнули, что опасность миновала. В результате инцидента никто не пострадал.
«Scoot искренне извиняется за доставленные неудобства. Безопасность наших клиентов и персонала остаётся нашим главным приоритетом», — прокомментировала инцидент авиакомпания.
Похожий инцидент недавно произошел в Норвегии. Там у одного из пассажиров самолета вспыхнула батарея, из-за чего произошел пожар. Экипаж не смог самостоятельно потушить пламя, из-за чего оно продолжило разгораться. Судно оперативно посадили, но восемь человек пострадали из-за дыма.