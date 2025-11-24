В Слуцке пенсионерка пошла в суд, когда ее дом заняли посторонние люди

Жительница Слуцка пошла в суд, чтобы выселить жильцов из своего дома. Подробности в прокуратуре Слуцкого района рассказали газете «Слуцкi край».
Так, к правоохранителям обратилась пенсионерка, заявившая, что в доме, который ей принадлежит, незаконно проживают посторонние люди. Женщина пояснила, что раньше эти люди жили в ее доме и были выселены по решению суда, но сейчас вернулись обратно.
При этом за довольно долгий период, что жили «квартиранты», они не платили за газ и электричество, «накопив» ощутимые долги за ЖКХ.
Суд удовлетворил исковое заявление о выселении самовольно занявших жилое помещение лиц без предоставления им другого жилья.
