В Слуцке пенсионерка пошла в суд, когда ее дом заняли посторонние люди

Так, к правоохранителям обратилась пенсионерка, заявившая, что в доме, который ей принадлежит, незаконно проживают посторонние люди. Женщина пояснила, что раньше эти люди жили в ее доме и были выселены по решению суда, но сейчас вернулись обратно.