В Слуцке пенсионерка пошла в суд, когда ее дом заняли посторонние люди

Пенсионерка из Слуцка судилась с жильцами, захватившими ее дом.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Слуцка пошла в суд, чтобы выселить жильцов из своего дома. Подробности в прокуратуре Слуцкого района рассказали газете «Слуцкi край».

Так, к правоохранителям обратилась пенсионерка, заявившая, что в доме, который ей принадлежит, незаконно проживают посторонние люди. Женщина пояснила, что раньше эти люди жили в ее доме и были выселены по решению суда, но сейчас вернулись обратно.

При этом за довольно долгий период, что жили «квартиранты», они не платили за газ и электричество, «накопив» ощутимые долги за ЖКХ.

Суд удовлетворил исковое заявление о выселении самовольно занявших жилое помещение лиц без предоставления им другого жилья.

Еще белорусский адвокат сказала, когда жена должна платить кредит за мужа.

Между тем милиция раскрыла подробности поисков лжеминера в Минске и его мотивы: «Потребовал перечислить деньги на указанный счет».