Тюменцы возмутились новой функцией одного из маркетплейсов

«Чаевые за что? На почте или в продуктовом магазине почему-то никто чаевые не оставляет. Что это такое? Почему поощрительную часть нужно оставлять просто за элементарную вежливость? Не понимаю этого. Чтобы работали лучше — так пусть сам маркетплейс платит премии, а на ПВЗ пусть установят — оцените качество обслуживания. Это на мой взгляд — более адекватная схема», — рассказала Мария Стоцкая.