В Сибири нашли бусины из раковин моллюска возрастом 5 тыс. лет

Исследователи из Института археологии и этнографии СО РАН с помощью компьютерной микротомографии впервые изучили содержимое костяных игольников из неолитических погребений Сибири возрастом в 5 тысяч лет и реконструировали способ их ношения. Несколько игольников — футляров для игл, сделанных из трубчатых костей птиц, были найдены в начале 1950-х в Прибайкалье и хранятся в собрании музея института. Древние охотники и собиратели регулярно пользовались иглами при жизни и поместили игольники в могилы своих сородичей, по всей видимости, чтобы они послужили им и в загробном мире. «Два из них оказались заполнены внутри землей, поэтому наполнение игольников сохранилось в том же положении, в каком его оставили 5 тысяч лет назад. Благодаря неинвазивному методу исследования — компьютерной микротомографии, выполненной в Центре коллективного пользования “Геохронология кайнозоя”, — внутри игольников были обнаружены не только костяные иглы, но и бусины из раковины моллюска», — пояснили в пресс-службе.