В Свердловской области не планируют ограничивать продажу алкоголя

В Свердловской области не будут ограничивать время продажи алкоголя. Об этом сообщили в региональном департаменте информационной политики. Ранее в СМИ появилась информация, что в регионе планируют сократить время продажи алкоголя с 10:00 до 20:00, сейчас разрешенное время — с 8:00 до 23:00.