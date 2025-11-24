В Свердловской области не планируют ограничивать продажу алкоголя

В Свердловской области не будут ограничивать время продажи алкоголя. Об этом сообщили в региональном департаменте информационной политики. Ранее в СМИ появилась информация, что в регионе планируют сократить время продажи алкоголя с 10:00 до 20:00, сейчас разрешенное время — с 8:00 до 23:00.
— Приоритет работы властей Свердловской области — создание условий для осознанного отказа от алкоголя. Все решения, которые принимаются в разных регионах страны, изучаются. На сегодняшний день введение таких ограничений не планируется, — сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
Напомним, что в регионе сократилось потребление алкоголя. В начале 2025 года показатель составлял 10,76 литра чистого спирта на человека, в летний период число увеличилось до 11 литров. К осени показатель стабилизировался на отметке 10,5 литра. Несмотря на это, Свердловская область продолжает лидировать по уровню потребления алкоголя среди регионов Урала.