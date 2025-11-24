В Алтайском крае состоялась осенняя ярмарка трудоустройства

Предприятия и организации различных сфер деятельности представили свыше 5,5 тысячи вакансий. Более 80% из них приходится на рабочие профессии: аппаратчики, слесари, токари, станочники широкого профиля и другие. В Барнауле самая масштабная площадка ярмарки работала в спорткомплексе «Титов Арена». Там 40 работодателей предложили свыше 3,5 тысячи вакансий. Также действовали консультационные пункты кадрового центра «Работа России» в Барнауле и экспозиции организаций, оказывающих помощь участникам СВО и членам их семей.