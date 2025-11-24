В Алтайском крае состоялась осенняя ярмарка трудоустройства

Осенняя ярмарка трудоустройства прошла 20 ноября в городах и районах Алтайского края по национальному проекту «Кадры». Об этом сообщили в управлении региона по труду и занятости населения.
Предприятия и организации различных сфер деятельности представили свыше 5,5 тысячи вакансий. Более 80% из них приходится на рабочие профессии: аппаратчики, слесари, токари, станочники широкого профиля и другие. В Барнауле самая масштабная площадка ярмарки работала в спорткомплексе «Титов Арена». Там 40 работодателей предложили свыше 3,5 тысячи вакансий. Также действовали консультационные пункты кадрового центра «Работа России» в Барнауле и экспозиции организаций, оказывающих помощь участникам СВО и членам их семей.
Кроме того, состоялась панельная сессия представителей власти, работодателей и общественности по теме «Подходы к внедрению корпоративного демографического стандарта». Консультанты Барнаульского кадрового центра «Работа России» провели для школьников квиз-игру и показали новую серию телепроекта «Поколение Профи» о профессиях в легкой промышленности, швейном производстве и креативной индустрии. Работала и интерактивная фотозона.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.