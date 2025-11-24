В Иркутской области растет заболеваемость ОРВИ и гриппом. За последнюю неделю, с 17 по 23 ноября, в регионе зарегистрировано 18 155 случаев заболеваний ОРВИ. Как сообщили КП-Иркутск в региональном Управлении Роспотребнадзора, лабораторно подтверждено 140 случаев гриппа. Для сравнения, неделей ранее простуду подхватили 14,3 тысячи человек, а грипп 80.