В Иркутской области растет заболеваемость ОРВИ и гриппом. За последнюю неделю, с 17 по 23 ноября, в регионе зарегистрировано 18 155 случаев заболеваний ОРВИ. Как сообщили КП-Иркутск в региональном Управлении Роспотребнадзора, лабораторно подтверждено 140 случаев гриппа. Для сравнения, неделей ранее простуду подхватили 14,3 тысячи человек, а грипп 80.
— В области продолжается прививочная кампания. На сегодняшний день вакцину от гриппа получили 967 714 жителей региона, — уточнили в пресс-службе Управления.
Медики напоминают, что вакцинация остается наиболее эффективным способом защиты от гриппа. Прививаться нужно ежегодно, так как состав вакцины регулярно обновляется с учетом циркулирующих штаммов вируса.
Также специалисты рекомендуют соблюдать меры профилактики. Необходимо носить маску в общественных местах, регулярно мыть руки, проводить влажную уборку и проветривание помещений, вести здоровый образ жизни. При появлении первых симптомов необходимо обратиться за медицинской помощью.
