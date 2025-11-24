В библиотеке кузбасской Юрги прошло занятие по составлению родословной

С гостями мероприятия провели беседу о том, что такое состав семьи и какие бывают родственные отношения, а также об обязанностях каждого члена семьи и его связи со своими родственниками. Организаторы затронули удивительные подробности родословных известных людей. Участники узнали, с чего начать первые шаги в родословии и как найти корни своего рода. Также каждый попытался восстановить по памяти как можно больше своих предков, чтобы разместить их на своем генеалогическом древе.