В библиотеке кузбасской Юрги прошло занятие по составлению родословной

Мероприятие по составлению родословной «Знай историю семьи» состоялось в библиотеке семейного чтения имени Тамары Рубцовой в городе Юрге в Кузбассе в соответствии с целями национального проекта «Семья». Об этом сообщили в городской администрации.
С гостями мероприятия провели беседу о том, что такое состав семьи и какие бывают родственные отношения, а также об обязанностях каждого члена семьи и его связи со своими родственниками. Организаторы затронули удивительные подробности родословных известных людей. Участники узнали, с чего начать первые шаги в родословии и как найти корни своего рода. Также каждый попытался восстановить по памяти как можно больше своих предков, чтобы разместить их на своем генеалогическом древе.
«Семья — это основа государства. Знать историю своей семьи, равно как и историю нашего государства, очень важно. Мы постарались объяснить это ребятам, и это, как мы считаем, будет способствовать укреплению семейных связей», — подчеркнула директор библиотеки Елена Казанцева.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.