В Красноярском крае установят 11 камер слежения за обстановкой в лесах

Новое оборудование получат Курагинский, Балахтинско-Новоселовский, Идринско-Краснотуранский, Ирбейско-Саянский, Канский, Казачинско-Пировский и Енисейский муниципальные округа. Всего за ситуацией в лесах будет следить 181 устройство. Каждая камера может поворачиваться на 360 градусов до восьми раз в час и осматривать площадь на расстоянии до 35 км. В регионе круглосуточно контролируют обстановку 170 систем слежения. Они фиксируют возгорания не только в лесах, но и на всей территории в зоне охвата на площади более 12 млн га.