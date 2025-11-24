В Красноярском крае установят 11 камер слежения за обстановкой в лесах

Еще 11 камер для мониторинга лесопожарной ситуации установят на вышках сотовой связи в Красноярском крае в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в министерстве лесного хозяйства региона.
Новое оборудование получат Курагинский, Балахтинско-Новоселовский, Идринско-Краснотуранский, Ирбейско-Саянский, Канский, Казачинско-Пировский и Енисейский муниципальные округа. Всего за ситуацией в лесах будет следить 181 устройство. Каждая камера может поворачиваться на 360 градусов до восьми раз в час и осматривать площадь на расстоянии до 35 км. В регионе круглосуточно контролируют обстановку 170 систем слежения. Они фиксируют возгорания не только в лесах, но и на всей территории в зоне охвата на площади более 12 млн га.
Данные передаются автоматически. Искусственный интеллект обрабатывает кадры, отделяя изображения с дымом от сторонних снимков облаков, тумана и пыли. Диспетчер видеозала определяет координаты «дым-точки» и передает информацию в авиаотделения и лесопожарные станции для оперативного реагирования. Благодаря этому удается не только своевременно принимать решения, но и прогнозировать развитие ситуаций.
«В этом году умные устройства выявили 617 “дым-точек”, из них 63 — это лесные пожары, 80 — нелесные ландшафтные. Все они были обнаружены на ранней стадии и оперативно ликвидированы нашими специалистами. По всем другим задымлениям информация поступила в оперативные службы для дальнейшего реагирования», — подчеркнул начальник региональной диспетчерской службы лесопожарного центра Красноярского края Артем Хребтов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.