Самарцам назвали самый невыгодный месяц для отпуска в 2026 году

В Самаре многие горожане уже планируют отпуск на следующий год. Руководитель юридической практики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» Александр Южалин рассказал «РИА Новости» о самых невыгодных месяцах.
— Самым невыгодным месяцем для отпуска, по традиции, будет считаться январь. В частности, это касается сотрудников, работающих по графику 5/2 и имеющих праздничные выходные дни. Чуть лучше — май и февраль, однако, остальные месяцы будут более выгодными, — отметил эксперт.
Он пояснил, что это связано с различием в количестве рабочих дней в разные месяцы года из-за дополнительных выходных, при этом оклад остается неизменным.