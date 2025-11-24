Жители Каменска-Уральского пожаловались мэру на работу общественного транспорта

Жители Каменска-Уральского во время прямой линии пожаловались главе города на плохую работу общественного транспорта — пассажиры вынуждены подолгу ждать автобусы на остановках. Об этом пишет портал KU66.RU.
Речь идет об автобусных маршрутах № 2, 4, 13 и 16, которые горожане не могут дождаться, особенно в вечернее время.
— На эти полномочия в бюджете выделено почти в два раза больше средств, чем в 2025 году, чтобы перезаключить контракты и улучшить качество перевозок, — отреагировал на ситуацию глава Каменска-Уральского Алексе Герасимов.
Также с 19 декабря 2025 года автобусный маршрут № 13 будет обслуживать новый оператор — количество рейсов увеличится.