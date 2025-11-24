Ричмонд
В чеченской станице Ассиновской провели правовой марафон для школьников

Ученики средней школы участвовали в дебатах.

Правовой марафон для детей состоялся в школе станицы Ассиновской в Чеченской Республике по национальному проекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в администрации Серноводского муниципального района.

Старшеклассники подготовили и провели для младших школьников увлекательный «Сказочный суд». На примере известных литературных произведений они разбирали случаи нарушения прав героев. Ученики средней школы участвовали в дебатах «Права и обязанности: где границы?», в ходе которых учились аргументировано отстаивать свою точку зрения и учитывать мнение оппонентов. Ключевым событием стала работа интерактивной площадки «Город прав», где каждый класс представлял определенное право ребенка через творческие инсталляции, мини-спектакли и социальные плакаты.

Особое внимание было уделено праву на образование, качественную медицинскую помощь и защиту от насилия. Мероприятие посетили уполномоченные по правам ребенка в Серноводском районе и представители родительского комитета, отметившие высокий уровень подготовки и осознанный подход школьников к важной теме.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.