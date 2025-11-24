В чеченской станице Ассиновской провели правовой марафон для школьников

Старшеклассники подготовили и провели для младших школьников увлекательный «Сказочный суд». На примере известных литературных произведений они разбирали случаи нарушения прав героев. Ученики средней школы участвовали в дебатах «Права и обязанности: где границы?», в ходе которых учились аргументировано отстаивать свою точку зрения и учитывать мнение оппонентов. Ключевым событием стала работа интерактивной площадки «Город прав», где каждый класс представлял определенное право ребенка через творческие инсталляции, мини-спектакли и социальные плакаты.